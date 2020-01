Cidades Alerta de chuva em Goiás: previsão de pancadas de até 60 mm em uma hora nas regiões Oeste e Noroeste Para a Capital, previsão é de acúmulo, com precipitações mais demoradas. Prefeitura orienta a entrar em contato com autoridades em caso de problemas

O alerta de chuvas fortes em Goiás agora é para as regiões oeste e noroeste do Estado. Cidades como Aragarças, São Miguel do Araguaia e Uruaçu estão entre as que devem manter atenção nos próximos dias por estarem no que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chama de alerta laranja, que significa que pode chover de 30 a 60 milímetros em uma hora ou até 100 milímetros e...