Atualizada às 10h37.

Música, buzinas, cartazes e motoristas confusos marcam o primeiro dia da vacinação contra a Covid-19 dos moradores de Goiânia acima de 18 anos no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Uma extensa fila se formou na região desde o início da manhã desta quinta-feira (19). No local, as senhas começaram a ser distribuídas às 8h.

A reportagem da CBN flagrou no início da manhã, vários motoristas confusos em relação ao final da fila, que chegava as ruas do Mansões Goiana que dá acesso ao drive do shopping. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) foram enviados para o local.

Além do drive, os moradores, mediante agendamento, podem se vacinar nos postos espalhados pelo município.

Antecipação 2ª dose

Os moradores que devem receber a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer até o dia 24 de agosto já podem procurar um dos oito postos e se imunizar. Quem está com o reforço da CoronaVac em atraso deve procurar a Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, no Jardim América. Não há necessidade de agendamento que ocorre das 8h às 17h, exceto a Área 1 da PUC Goiás que funciona até às 16h.

Gestantes, puérperas e idosos

As gestantes, puérperas e idosos com atraso na primeira e na segunda dose estão sendo atendidos na sala de vacinação do Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América), sem necessidade de agendamento. A unidade funciona das 8h às 17h.

Confira os pontos de vacinação:

1° dose – grupos prioritários – por agendamento

Local: CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia – GO



2° dose – Vacina AstraZeneca para pessoas com data marcada até o dia 24 de agosto e em atraso – sem agendamento – por ordem alfabética

-Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

-Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 17h

Locais:

-Distrito Sudoeste:

Núcleo Socioambiental do Puama: Residencial Celina Park

-Distrito Noroeste:

Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova

-Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

-Distrito Leste:

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 - Lote 15, Praça Washington, S/N - Jardim Novo Mundo

-Distrito Sul:

Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C - 148, nº 875, Jardim América

-Distrito Norte:

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)



2° dose – Vacina Pfizer para pessoas com data marcada até dia 24 de agosto e em atraso – sem agendamento

- Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

- Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

Locais:

-Distrito Sudoeste:

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia – GO

-Distrito Campinas-Centro:

Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

-Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

-Distrito Leste:

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 - Lote 15, Praça Washington, S/N - Jardim Novo Mundo.

-Distrito Norte:

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

-Distrito Noroeste:

Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Área 02, Setor Fonte Nova.



2° dose – Vacina Coronavac em atraso – sem agendamento

Local: Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C - 148, nº 875, Jardim América.

1 ° dose e reforço de idosos em atraso, gestantes e puérperas - pedestre - sem agendamento

Local: UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO