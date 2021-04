Cidades Alego aprova lei que garante presunção de inocência a policiais e bombeiros militares Emenda à lei de promoção de praças foi apresentada pelo deputado Coronel Adailton (Progressistas)

Atualizada às 10h27. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, nesta terça (13) em segunda e definitiva votação, o Projeto de Lei Nº 1455/20, de autoria do Governo do Estado, que propôs alterações no artigo 20-A da Lei n° 15.704, de 20 de junho de 2006, que trata do Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Um dos...