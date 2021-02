Cidades Alagamentos em Goiânia têm raízes históricas A chuva que caiu nos dois últimos dias trouxe à tona problemas estruturais que se arrastam há décadas

A chuva que caiu na noite de quinta-feira (11) e na madrugada e tarde de sexta-feira (10) trouxe velhos problemas de Goiânia à tona. Com o volume que corresponde a 77% do esperado para fevereiro inteiro, os 132 milímetros (mm) de água causaram alagamentos, invadiram casas, derrubaram árvores e provocaram a queda de energia em vários pontos do município.Segundo o Centro de ...