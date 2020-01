Cidades Alagamentos afetam 30% da Feira Hippie, em Goiânia, estima associação Problema afeta comércio de rua no entorno da Praça do Trabalhador por dois dias seguidos. Associação prevê que até 1.500 bancas deixem de funcionar neste domingo (26) caso chuva continue a cair

Além do estoque e da montagem de barracas, os permissionários da Feira Hippie estão atentos a mais um fator importante para trabalhar: a meteorologia. O tradicional ponto de comércio no Centro de Goiânia tem sofrido com constantes alagamentos e, de acordo com Associação da Feira Hippie, os incidentes registrados nas manhãs de sexta-feira (24) e deste sábado (25) afetaram a...