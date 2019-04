Vida Urbana Além do salário de dezembro, governo tem mais pendências com professores, diz presidente do Sintego A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), Bia de Lima, explica as reivindicações da categoria

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), Bia de Lima, esteve, nesta quarta-feira (10), ao vivo na redação do POPULAR para responder às questões sobre a greve dos professores e as reivindicações da classe para o governo do Estado. Bia explicou que, além do salário de dezembro de 2018 que não foi pago na íntegra e o de março, q...