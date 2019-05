Vida Urbana Ajude o Rex: família de Goiânia consegue dinheiro para cirurgia, mas cão terá de amputar a patinha Vaquinha feita pela internet contou com a colaboração de pessoas de várias partes do Brasil

Lembram do cachorrinho Rex, aquele que foi atropelado no Residencial Monte Pascoal, em Goiânia, e que a família que cuida dele fez uma campanha na internet para arrecadar dinheiro para o tratamento? Então, eles conseguiram arrecadar em apenas dois dias o valor estipulado para a cirurgia. A boa notícia só não é completa porque o pequeno Rex, de apenas 1 ano e 6 me...