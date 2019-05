Vida Urbana Ajude o Rex: campanha quer arrecadar R$ 3 mil para tratar pata quebrada de cão atropelado em Goiânia Acidente com o animal aconteceu há mais de uma semana e o bichinho está com a pata traseira tão machucada que está na 'carne viva'

Uma situação que dá aquele aperto no coração. O pequeno Rex, de 1 ano e 6 meses, está com uma fratura exposta e com a patinha traseira esquerda dilacerada causadas por um atropelamento ocorrido há 9 dias na região do Residencial Monte Pascoal, em Goiânia. A família do pequeno 'vira-latinha' afirma que não tem condições de arcar com o tratamento do bichinho e está fazendo u...