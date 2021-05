Cidades Ajudante de pedreiro de Uruaçu receberá esmeraldas em acordo trabalhista com mineradora Empresa deverá pagar cerca de R$ 8 mil em esmeraldas brutas com certificado de autenticidade

Um ajudante de pedreiro receberá R$ 8 mil em pedras esmeraldas após acordo na Justiça do Trabalho. O pagamento foi acertado em conciliação com uma mineradora p qual o homem trabalhou por pouco mais de dois anos. Em ação contra a empresa, o ajudante de pedreiro pedia verbas rescisórias, saque do FGTS e anotação de todo o período trabalhado na CTPS. A conciliação foi ho...