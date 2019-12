Cidades Ajuda não deve ser imposta, diz MPs

A recomendação conjunta do MP-GO e do MPF instruída com documentos internacionais relacionados ao acolhimento de refugiados e específicos sobre ao acolhimento de indígenas migrantes foi expedida a partir de reuniões realizadas com integrantes da Prefeitura de Anápolis. Assinado pela promotora de Justiça Carla Brant Corrêa Sebba Roriz e pelo procurador da República Wi...