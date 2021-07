Cidades Ainda vestida de noiva, mulher recebe vacina contra a Covid-19 logo após se casar, em Goianésia Maria Simoa recebeu a primeira dose do imunizante contra a doença

Este sábado (24) ficará para sempre na lembrança de Maria Simoa, de Goianésia, no centro goiano. A data marcou o dia de seu casamento com José Braz e, logo na sequência, de sua vacinação contra a Covid-19. Ainda vestida de noiva, a mulher recebeu a primeira dose do imunizante em um posto do município. De acordo com informações obtidas pelo portal G1 Goiás, a ceri...