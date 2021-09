Cidades Ainda sem previsão de alta, Iris Rezende apresenta boa evolução, afirma filha Ana Paula Rezende contou ainda que o pai aumentou a ingestão de sólidos e sessões de fisioterapia nos últimos dias

O ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, 87 anos, segue apresentando boa evolução no processo de recuperação. O emedebista continua internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Em suas redes sociais, a filha do político, Ana Paula Rezende, afirmou que Iris aumentou a ingestão de sólidos e sessões de fisioterapia nos últimos dias. Por conta ...