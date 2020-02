Cidades "Ainda não caiu a ficha", diz estudante sobre fim da quarentena em Anápolis Vitor Campos Moura Neves Siqueira, de 28 anos, faz mestrado em Linguística Aplicada na Universidade de Wuhan, e estava lá quando o surto surgiu

Ficar em quarentena foi uma experiência tão forte para o estudante Vitor Campos Moura Neves Siqueira, de 28 anos, que minutos após deixar a Base Aérea de Anápolis ele ainda procura se acostumar com a nova situação de brasileiro resgatado em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, mas que passou por três exames clínicos que deram negativo para a doença. "Acho q...