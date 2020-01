Cidades ‘Ainda há riscos lá’, diz representante dos lojistas de galeria atingida por incêndio em Campinas Bombeiros e peritos da Polícia Técnico-Científica realizam perícia para tentar identificar a possível causa das chamas

Peritos da Polícia Técnico-Científica e militares do Corpo de Bombeiros realizam na manhã desta segunda-feira (20) uma perícia no Centro Comercial Cirilo Alves, no Setor Campinas, em Goiânia. O capitão da corporação, Ricardo de Souza Oliveira, disse que a ação é para identificar a possível causa do incêndio. “Nós temos vários indícios, mas não temos como identificar ...