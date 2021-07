Cidades Ainda falta um longo caminho para Goiás vacinar boa parte da população Até agora, pouco mais de 10% dos moradores de Goiás completaram o calendário vacinal contra a infecção pelo coronavírus

Quase seis meses após o início da vacinação conta a Covi-19 em Goiás, pouco mais de 32% da população goiana receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Com relação à segunda dose, o total é de quase 11%. Para que cheguemos ao ponto de flexibilização das regras de pandemia, como uso de máscaras e manutenção do distanciamento entre as pessoas, a superintenden...