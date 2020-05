Cidades Ainda é grave estado de saúde de motociclista que se acidentou no Jardim Mariliza, em Goiânia Acidente ocorreu no domingo (10) e testemunhas disseram que ele seguia em alta velocidade. Homem está sedado, respirando com ajuda de aparelhos

É gravíssimo o estado de saúde do motociclista que sofreu um acidente no Jardim Mariliza, em Goiânia. Ele segue internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (10). Testemunhas informaram que a vítima estaria em alta velocidade quando perdeu o controle da direção no cruza...