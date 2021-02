Cidades Ahpaceg prevê acordo com Imas após reunião que discutiu cotas de atendimento Associação que representa hospitais privados tinha publicado nota sinalizando cortes em assistência aos servidores do município de Goiânia em razão da mudança de regras

Após se queixar publicamente sobre redução de cotas de atendimento, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) se reuniu nesta sexta-feira (12) com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas). Segundo a Ahpaceg, o encontro que serviu para rediscutir as mudanças de regras re...