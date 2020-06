O número de pessoas internadas em leitos de UTI por Covid-19 da rede particular entre as unidades de saúde filiadas à Associação dos Hospitais de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) chegou a 85% da capacidade ofertada por elas. O grupo abrange a maior parte das internações dos casos graves de infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no setor privado.

São 100 leitos de UTI distribuídos em 33 hospitais filiados à Ahpaceg em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Catalão e Rio Verde. Em nota, a entidade falou em “iminente risco de colapso”.

A taxa de ocupação é a maior desde que a Ahpaceg começou a divulgar os dados, no dia 20 de maio. Até então, a entidade só publicava boletins diários com o total de internados (casos suspeitos e confirmados), sem especificar quantos estavam em UTI. Na época, o presidente da Ahpaceg se envolveu em uma polêmica ao confirmar um áudio vazado no qual dizia que os leitos para Covid-19 na rede particular já estavam lotados. A repercussão fez com que ele recuasse e afirmasse ter havido um mal-entendido. No dia 20 de maio, a taxa estava em 39%.

Se há um mês, as unidades filiadas à Ahpaceg estavam com 71 pessoas internadas, sendo 39 em UTI, o boletim divulgado nesta sexta-feira (19) mostra que já são 169 leitos ocupados, incluindo os 85 de UTI. Desde 5 de junho que o número de internados é superior a 100.

Nesta sexta-feira completou dois meses que a Ahpaceg divulga o boletim com o total de pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19. No dia 19 de abril, eram 37 pessoas apenas. Hoje o número é 4,5 vezes maior.

Aumentou também ao longo desta semana o porcentual de internados na rede da Ahpaceg que necessitam de atendimento em UTI: começou na segunda-feira (15) em 41,2% e terminou na sexta-feira (19) em 50,3%. Entretanto, está dentro da média do último mês, que ficou em 49,6%. Só duas vezes esse porcentual ficou acima de 60%: em 27 de maio (70,3%) e em 3 de junho (60,3%).

O aumento na taxa de ocupação nas UTIs fez com que a Ahpaceg divulgasse uma nota alertando a população sobre um “aumento expressivo” nos casos de Covid-19 e destacando “a necessidade urgente de uma maior prevenção da doença”. A nota vem no mesmo dia em que a Prefeitura de Goiânia publicou decreto liberando o funcionamento de mais atividades econômicas na capital.

“Além das vidas perdidas e afetadas, os reflexos desta curva ascendente também se traduzem em sobrecarga dos profissionais de saúde e demais trabalhadores que estão na linha de frente dos atendimentos, escassez de materiais e medicamentos, maior ocupação dos leitos e iminente risco de colapso nos sistemas público e privado de Saúde”, afirmou a associação na nota divulgada à tarde.

A Ahpaceg pede a “adoção de medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia baseadas em evidências científicas e na análise de dados estatísticos”. Durante toda a semana, os leitos de UTI da rede pública municipal de Goiânia passaram boa parte do tempo todos ocupados, mesmo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tendo ampliado em mais 20 o número de vagas entre os dias 2 e 11 de junho.

A entidade informa, porém, que não é contra a reabertura do comércio nem contra a volta às aulas “ou outras medidas de retomada da economia”, mas “o momento exige responsabilidade, comprometimento e ações dos gestores públicos e de cada cidadão”. “Mais do que um alerta, fazemos um apelo”, frisa.

SMS recorre a edital para ampliar leitos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia publicou na última quinta-feira (18) um edital de chamamento para ampliar o número de leitos de UTI e enfermaria ofertado pela rede particular ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, são apenas 16 de UTI do Gastro Salustiano Hospital, já em funcionamento a partir de 11 de junho, e há negociação para mais 10 para os casos mais críticos na Santa Casa de Misericórdia. Além destes, em relação aos de UTI, a rede municipal tem 40 no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) e mais 7 a 10 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG).

Entre segunda e quinta-feira, a rede municipal estava com todos os leitos de UTI ocupados. No começo da noite de sexta-feira, estavam vagos apenas 5 dos 63 leitos.

O prazo dos contratos a ser efetivados terá duração até o fim do estado de calamidade decretado por causa da epidemia ou até a alta do último paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19 internado até este período.

Além disso, o HC/UFG também tenta ampliar em mais oito vagas o total de leitos de UTI, mas esbarra na dificuldade em contratar profissionais, mesmo problema enfrentado pelo HMMCC, que também não está conseguindo comprar equipamentos para aumentar sua capacidade de oferta.