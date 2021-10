Cidades AGU pede para STF reavaliar pagamento do Bolsa Família a 22 mil beneficiários União afirma que decisão de Marco Aurélio que determinou a reintegração de inscritos beneficia pessoas que não se enquadram nos critérios do programa

A AGU (Advocacia Geral da União) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que reavalie uma ordem do ex-ministro Marco Aurélio Mello que permita a suspensão do pagamento do Bolsa Família a cerca de 22.000 famílias. Segundo a AGU, tais núcleos familiares foram beneficiados por uma decisão do magistrado, mas não se enquadram n...