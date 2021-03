Cidades Agrovia na Castelo Branco em Goiânia deve ser iniciada ainda este ano Projeto de revitalização da Avenida Castelo Branco que existe desde 2016 deve sair do papel após licitação marcada para o dia 20 de abril. Orçamento é de R$ 4,2 milhões

A revitalização de toda a extensão da Avenida Castelo Branco, que liga o Setor Coimbra ao viaduto da GO-060, no Bairro Ipiranga, deve sair do papel ainda neste ano. O Paço Municipal divulgou nesta semana o edital de licitação para a execução da obra, que está estimada para custar cerca de R$ 4,2 milhões. O prazo para a realização é de 120 dias, mas o contrato com a empresa v...