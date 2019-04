Vida Urbana Agropecuarista e 5 funcionários são mantidos reféns durante assalto em Vianópolis Após horas, as vítimas foram deixadas em uma estrada vicinal; grupo levou uma caminhonete do produtor rural

Um agropecuarista e cinco funcionários foram mantidos reféns durante um assalto, na tarde desta terça-feira (2), na zona rural de Vianópolis, Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram deixadas em uma estrada vicinal e uma caminhonete Toyota Hilux, levada pelos criminosos, ainda não foi recuperada. De acordo com a polícia, o agropecuarista estava...