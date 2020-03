Cidades Agronegócio de Goiás desenvolve soluções para mudanças em chuvas Setor utiliza tecnologia para se adaptar à tendência de alteração nos padrões de precipitação, que já provocaram prejuízos

O aumento da temperatura e as alterações nos regimes de chuva são assuntos com os quais o setor do agronegócio já se preocupa há anos, uma vez que fatores climáticos recentes tiveram impacto no setor em Goiás provocando prejuízos.No caso da elevação das temperaturas, a analista técnica do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Jordana Sara expl...