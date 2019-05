Cidades Agricultura busca conectar setor

A irrigação é a maior usuária de água no Brasil, e em Goiás não é diferente. Entre todos os usos, ela consome, no Estado, quase 60% de toda a água retirada dos rios. Diante disto e do cenário de acirramento que já se aponta em futuro próximo, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) iniciou um trabalho de articulação do diálogo e conscientizaç...