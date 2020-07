Cidades Agricultor e idosa de 79 anos são primeiros pacientes do HCamp de Itumbiara Mulher apresenta comprometimento pulmonar e está internada na unidade inaugurada na última terça-feira (30)

Uma idosa, de 79 anos, e um agricultor, de 61, são os primeiros pacientes do Hospital de Campanha de Itumbiara que os recebeu nesta quinta-feira (2). A mulher, moradora do município, estava internada em outro local desde o dia 28 após fazer um teste rápido que confirmou o diaganóstico. Uma tomografia no dia 29 indicou o comprometimento da capacidade pulmonar. O agricu...