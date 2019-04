Vida Urbana Agressões em senhora que morreu em Aparecida de Goiânia serão apuradas pela Delegacia da Mulher Caso foi tratado inicialmente como assassinato, mas exame feito no Instituto Médico Legal apontou problema cardíaco como a causa do óbito

Atualizada às 18h08 A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) deve assumir a investigação da morte de Valdira de Sousa Santos, de 53 anos, ocorrida na madrugada desta terça-feira (16) na Rua 60, no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. O delegado do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Eduardo Rodovalho, contou que a mulh...