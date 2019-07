Cidades Agressão homofóbica em Goiânia teve provocação sobre futebol Caso aconteceu em uma rua no Setor Bueno em Goiânia. Trio teria se irritado com silêncio de vítima. Terceiro envolvido prestou depoimento e contradisse os acusados.

Uma testemunha do caso de agressão a um jovem de 24 anos por homofobia, que resultou na prisão de dois universitários e no possível indiciamento de um terceiro, diz ter presenciado o começo da perseguição e afirma que tudo começou quando os três suspeitos perguntaram à vítima sobre o time de futebol que ela torce. Em depoimento ontem no 4º Distrito Policial, a testemunha c...