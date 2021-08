Cidades Agosto já tem 1.193 incêndios registrados em Goiás Média diária de ocorrências em vegetação florestal em Goiás neste mês, de acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros, já ultrapassa 62 apenas nos primeiros 19 dias

O mês de agosto deste ano já ultrapassou a média diária de 62 ocorrências de incêndio em vegetação florestal em todo o Estado de Goiás, de acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), divulgadas no site da corporação. Os números se referem até o último dia 19, quando um total de 1.193 incêndios florestais foram combatidos pelos militares em Goiás. As es...