Cidades 'Agora é ficar em casa com elas', diz mãe de menina que caiu de sacada em Trindade A menina de 4 anos, que caiu de uma sacada com aproximadamente 10 metros de altura, recebeu alta nesta sexta-feira (17)

A menina de 4 anos, que caiu de uma sacada com aproximadamente de 10 metros de altura, recebeu alta no final da manhã desta sexta-feira (17) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. A criança estava internada na unidade desde a noite da última terça-feira (14) quando aconteceu a queda. A dona de casa e mãe da criança L...