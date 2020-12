Cidades AGM abre tratativa para aquisição de vacina Associação Goiana dos Municípios apresentou interesse em receber doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e de tecnologia do laboratório chinês Sinovac

A Associação Goiana dos Municípios (AGM) oficializou nesta quinta-feira (10) o interesse, no papel de representante de 246 municípios goianos, em receber ou adquirir do governo de São Paulo doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan. A reunião ocorreu com o diretor da entidade, Dimas Covas, e inicia as tratativas da associação para...