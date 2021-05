Cidades Aglomerações no Dia das Mães podem gerar pico de Covid-19 em junho ou julho, diz epidemiologista Dados mostram que novos casos de infecções disparam após feriados

O epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP Paulo Lotufo afirma que caso aconteçam aglomerações no Dia das Mães de 2021, como no Natal de 2020, poderá haver um novo pico da pandemia em junho e julho, no Brasil. A data será comemorada em 9 de maio. “O lema é: cumprimente sua mãe à distância em 2021, para ter uma boa festa e um almoço em 2022”, afirma...