Cidades Aglomeração com cerca de 400 pessoas em posto de combustível é alvo de operação em Goiânia Foram aplicadas multas por não uso de máscaras de proteção, além de multas a veículos com som automotivo

Uma aglomeração com cerca de 400 pessoas em um posto de combustíveis, na Avenida 136, em Goiânia, foi alvo de uma operação da prefeitura no combate à Covid-19, na madrugada deste sábado (19). Segundo informações do grupo de Rondas Ostensivas Municipais (Romu), da Guarda Civil Metropolitana, foram aplicadas multas por não uso de máscaras de proteção, além de multas a v...