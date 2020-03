O Hospital de Campanha para o enfrentamento do coronavírus em Goiás (HCamp) deverá ser aberto nesta semana. A unidade dedicada será gerida pela Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (Agir). A contratação em caráter emergencial emergencial foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (20).

A organização social Agir é responsável pela gestão de outras duas unidades de saúde: o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) e o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com o despacho da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), a contratação por um período de até 180 dias tem o valor estimado de R$ 57.759.449,04.

"O gerenciamento do hospital nos moldes propostos será temporário, apenas enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo coronavírus", diz o documento.

Leitos

Construído para ser o Hospital do Servidor, com capacidade prevista par 222 leitos, o local foi anunciado pelo governo de Goiás como unidade de retaguarda para o tratamento de pacientes graves infectados por coronavírus. De acordo com o anúncio oficial, ele abrirá com 40 leitos.

No entanto, o POPULAR apurou que a unidade já conta com 211 camas. Uma parte desse mobiliário foi remanejada do Hospital Regional de Uruaçu no Norte do Estado. "Diante da emergência em saúde, a SES-GO está transferindo camas do hospital que está em obras em Uruaçu para o Hospital de Campanha, em Goiânia. Já que as obras do Hospital de Uruaçu ainda não foram finalizadas, as camas, que não estão sendo utilizadas e já estavam no local, contribuirão para a estruturação do Hospital de Campanha", informou a secretaria por meio de nota.

O objetivo do remanejamento do mobiliário, segundo a SES, é viabilizar a abertura da nova unidade no menor tempo hábil possível. O Hospital de Campanha deverá atender pacientes de diversas regiões do Estado que necessitarem de internação, principalmente com cuidados intensivos.

A SES preferiu não adiantar a data exata da inauguração do HCamp. Mas em entrevistas anteriores, o titular da pasta, Ismael Alexandrino, afirmou que a abertura dos leitos será progressiva. Inicialmente 40, depois 30, depois 38, e assim por diante até chegar aos 222.