Cidades Agetul pretende abrir Montanha Russa ao grande público em 15 dias Quatro servidores públicos ficaram presos no alto do brinquedo no sábado, 24, durante testes no sistema de freios

Presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) de Goiânia, Urias Júnior disse nesta segunda-feira (26) ao POPULAR que espera abrir o acesso para o público em geral ao brinquedo Montanha Russa em até duas semanas. Segundo ele, o problema que ocorreu no sábado, 24, quando um grupo de servidores da Agetul ficou preso no alto do brinquedo durante testes, só comprova o compromisso da gestão municipal com a segurança no ...