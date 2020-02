Cidades Agentes penitenciários impedem fuga de detentos em Caldas Novas Servidores encontraram a grade da janela de uma cela serrada

Agentes penitenciários impediram a fuga de detentos, na noite de sábado (22), na Unidade Prisional Regional de Caldas Novas, no Sul do Estado. Durante uma revista de rotina, os servidores encontraram a grade da janela de uma cela serrada. Os presos foram retirados do local e colocados em outras celas até que os reparos sejam feitos. Na última sexta-feira (21), no mes...