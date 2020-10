Cidades Agentes impedem entrada de drogas na Unidade Prisional Regional de Jataí neste domingo (18) A direção do presídio instaurou procedimento administrativo interno para investigar o ocorrido e aplicar sanções disciplinares aos detentos destinatários dos materiais

Neste domingo (18), os servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) de Jataí apreenderam 12 porções de substância análoga à maconha que estavam sendo arremessadas para a unidade. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o responsável jogou os entorpecentes por cima do muro do presídio e fugiu do local sem ser identificado. A direção do pre...