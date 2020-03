A presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Goiás, Verônica Savatin Wottrich, participou de uma entrevista ao vivo no facebook do POPULAR - confira abaixo, na tarde desta sexta-feira (20), para falar sobre a movimentação das cidades do interior do Estado no combate ao coronavírus.

Verônica Savatin ressaltou que, neste momento de pandemia, o trabalho dos agentes de saúde é fundamental nas cidades do interior. “Sabemos que alguns municípios estão recebendo comunicados de outros sindicatos falando que é para suspender essa atividade, mas é impossível agente comunitário de saúde sair de campo agora. Batemos o martelo (em reunião, realizada na quinta-feira, 19) com o governador do estado, com a Federação Goiana (dos agentes de saúde), com o sindicato dos agentes aqui de Goiânia. Está fora de cogitação”, garantiu a dirigente. A presidente do Cosems-GO detalhou algumas recomendações que devem ser seguidas pelos profissionais, como o distanciamento mínimo, mesmo nas visitas.

“Essa categoria, que é indispensável para Secretaria (Municipal de Saúde), principalmente nesse momento, conta com profissionais já preparados. Estamos orientando os municípios a capacitar e orientar cada vez mais no trato específico do corona. Além da visita de rotina, fazer orientações referentes a síndromes gripais, já que ainda temos todas outras doenças caminhando juntas com a pandemia do corona”, explicou.

Verônica Savatin falou sobre as recomendações para todos as 246 cidades de Goiás, em especial as do interior. “A orientação (do Cosems e da Secretaria Municipal de Saúde) é que todos municípios façam os planos de contingência municipais e criem um fluxograma para organização da rede municipal de saúde para atender e dar informações aos pacientes com possíveis sintomas do COVID. Decreto se cumpre, não é facultativo. As determinações do Governo Estadual, quando postas através de decretos, os municípios precisam simplesmente fazer os decretos municipais para sancionar aquilo que o governador já fez. Se o governador expediu o decreto, todos municípios devem cumprir aquilo que foi colocado como regra”, frisou a presidente do Cosems-GO, que lembrou que cada região do Estado possuiu suas particularidades

Assista a live completa: