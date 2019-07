Cidades Agente prisional e motociclista são baleados por PM após desavença no trânsito em Goiânia Militar suspeitou que estava sendo perseguido, se assustou e atirou contra um carro acertando um dos ocupantes, que é servidor penitenciário, e um motociclista que passava no local

Um agente prisional e um motociclista foram baleados no início da noite desta terça-feira (16) por um policial militar (PM), no Parque Amazônia, em Goiânia. O militar, que estava fora do horário do serviço, suspeitou que estava sendo perseguido por uma caminhonete preta, onde estavam duas pessoas. Ele se assustou e atirou contra o veículo, acertando um dos ocupantes, q...