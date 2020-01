Cidades Agente penitenciário morre em acidente de carro na GO-010, em Luziânia Alexander Amaral da Silva bateu em caminhão carregado com areia; devido impacto o veículo quebrou grade de proteção de uma ponte e caiu no lago Corumbá

Um agente penitenciário, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na GO-010, na cidade de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu após o carro em que Alexander Amaral da Silva estava se envolver em uma colisão com um caminhão carregado com areia. Com o impacto da batida...