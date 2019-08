Cidades Agente penitenciário de Inhumas é suspeito de furtar R$ 2 mil de reeducando Uma colega surpreendeu o servidor apagando as imagens do circuito de monitoramento

Um agente penitenciário temporário de Inhumas, na região metropolitana da capital, foi preso, nesta terça-feira (27), suspeito de furtar R$ 2 mil de dentro do carro de um reeducando, que cumpre pena no regime semiaberto no presídio do município. O servidor de 23 anos foi surpreendido por uma colega de trabalho enquanto apagava as imagens do roubo do circuito de monitoramento. A...