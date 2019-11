Cidades Agente de polícia investigado por atirar contra torcedor do Goiás continuará exercendo suas funções Delegacia-Geral da Polícia Civil de Goiás informou, nesta quarta-feira (6), que investigações não apresentaram amparo legal para o afastamento cautelar do servidor

O agente de polícia Gabriel Tortura Chaves, de 22 anos, investigado por atirar contra um torcedor do Goiás, em 31 de outubro, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, continuará exercendo suas funções na corporação. Nesta quarta-feira (6), a Delegacia-Geral da Polícia Civil de Goiás emitiu nota de esclarecimento em que afirma que, no momento, não há amparo legal para o a...