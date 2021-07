A partir do meio-dia deste sábado (3), a Prefeitura de Goiânia vai liberar o agendamento para mais uma rodada de testagem ampliada para a Covid-19, que será realizada na próxima segunda-feira (5). Ao todo, serão 3.500 testes para pessoas assintomáticas a partir de 12 anos de idade.

O cadastro pode ser realizado através do site da prefeitura, onde o usuário precisa informar CPF, nome e e-mail para escolher uma entre as sete unidades disponíveis para o procedimento. Os resultados são liberados entre 10 e 20 minutos após a coleta do material.