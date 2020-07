Cidades Agendamento para o Vapt Vupt começa nesta segunda (13) e atendimento na terça (14) Apenas as unidades de Rio Verde, Jataí e Quirinópolis retomarão os atendimentos no dia 20 de julho

O portal do Vapt Vupt volta a disponibilizar agendamento a partir desta segunda-feira (13) com datas disponíveis para atendimento a partir de 17 de julho. Na terça-feira (14), serão retomados os serviços presenciais nas unidades do Vapt Vupt em Goiânia e no interior de Goiás, com prioridade aos usuários que já tinham marcado atendimento antes do decreto intermite...