Cidades Agendamento em atendimentos burocratiza Vapt Vupt Alteração em processo tem como consequência a espera de sete dias para a emissão da Carteira de Identidade em Goiânia. Estado diz trabalhar em melhorias no fluxo dos serviços

A mudança no processo para o atendimento de emissão da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, além do Seguro Desemprego no Vapt Vupt em Goiânia tem causado transtorno aos usuários. Há cerca de dois meses é necessário marcar o serviço previamente pela internet. O POPULAR esteve por cinco dias acompanhando o funcionamento em quatro unidades e ouviu reclamações de usuários quanto à di...