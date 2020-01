Cidades Agendamento de consultas na Santa Casa de Goiânia será separado por dia e especialidade Hospital informa que alternativa, iniciada já neste mês, prevê redução de filas e que o agendamento será realizada no último final de semana de cada mês

A partir deste mês, os agendamentos para consultas na Santa Casa de Goiânia serão separados por especialidades médicas de segunda a sexta. A cada última semana do mês, as especialidades estarão divididas e os interessados devem procurar a unidade no dia específico. A medida visa reduzir as filas comuns em dias de agendamento. O superintendente técnico da unidade, Pedro ...