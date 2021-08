O agendamento da vacinação para pessoas a partir de 28 anos está esgotado em Goiânia e será reaberto somente com a chegada de novas doses, informou a Prefeitura. Quem fizer parte desse grupo pode dirigir-se ao drive-thru do shopping Passeio das Águas, onde são distribuídas duas mil senhas diariamente.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Grupos prioritários também podem receber a primeira dose da vacina no CSF Leste Universitário por meio de agendamento. Grávidas, puérperas e idosos podem receber segunda dose ou dose em atraso no Ciams Dr. Domingos Viggiano, que funciona das 8h às 17h.

Já a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer continua sendo aplicada para os agendados até o dia 14 de agosto. As pessoas desse grupo devem comparecer em um dos locais indicados com o comprovante de primeira dose, sem a necessidade de agendamento, das 8h às 17h. A segunda dose da Coronavac também será aplicada para as pessoas em atraso, na Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste.