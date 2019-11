Cidades Agenda traça metas para o futuro de Aparecida de Goiânia Projeto teve primeiro fórum neste sábado (23) no setor Jardim Tiradentes sedia; debates vão resultar em propostas de ações a serem realizadas até 2050

O projeto Agenda Aparecida 2050 começa neste sábado (23) na Escola Municipal de Educação Integral Monteiro Lobato, do setor Jardim Tiradentes, cujo tema do primeiro fórum é segurança pública. A partir das 8h30 teve início o debate com especialistas. A primeira palestrante, delegada Regional de Aparecida de Goiânia, Cybelle Silva Tristão enfatizou a importância de uma...