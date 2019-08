Cidades Agenda pró-armas impulsiona registros para caçadores e colecionadores Emissões para a categoria, que também inclui atiradores desportivos, crescem 42%, segundo números do Exército; relator de projeto associa aumento ao discurso do governo

Com a escalada de um discurso armamentista por parte do governo Jair Bolsonaro, o número de emissões de registros para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) cresceu 42% entre janeiro e maio deste ano. No primeiro mês, o Exército concedeu 3,8 mil registros para as categorias e, em maio, o número chegou a 5,4 mil, totalizando 18,5 mil registros neste p...