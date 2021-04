Cidades Agências do INSS nas regiões Norte e Centro-Oeste de Goiás retomam atendimento Os usuários precisam fazer agendamento por meio dos canais disponíveis

O atendimento em todas as agências do INSS nas regiões Norte e Centro-Oeste de Goiás voltou ao normal nesta segunda-feira (12). No entanto, é necessário agendamento. Por causa do agravamento da pandemia, somente serviços de Perícia Médica e Avaliação Social estavam sendo feitos presencialmente. Apesar do retorno do atendimento presencial para as demais ativid...