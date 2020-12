Cidades Agência do Vapt Vupt de Pires do Rio passa por sanitização após casos positivos de Covid-19 Dois funcionários apresentaram sintomas e foram isolados

A agência do Vapt Vupt no Centro de Pires do Rio deve passar por sanitização nesta terça-feira (29) antes do início dos atendimentos. A medida foi tomada após dois funcionários do local testarem positivo para Covid-19. Em nota enviada ao POPULAR, a Secretaria da Administração (Sead) informou que os colaboradores apresentaram sintomas na semana passada e foram isolad...