Cidades Agência do Banco do Brasil em Anápolis é furtada na madruga deste domingo (26) Valor em dinheiro levado do local, no centro da cidade, não foi informado. Alarme não foi acionado e bandidos levaram equipamentos que armazenavam as imagens das câmeras de segurança

A agência 324 do Banco do Brasil, no centro de Anápolis, Região Central do Estado de Goiás, foi assaltada na madrugada deste doming (26), por volta da 0h. O alarme do local não chegou a ser acionado e a Polícia Militar (PM) foi chamada pelo gerente do banco depois que a equipe de segurança do local verificou que o sistema de registro das imagens captadas pelas câmeras d...